Sergen Yalçın: "Kimse sevinmesin, görevi bırakmayacağım" | Video

Sergen Yalçın:

01.12.2025 | 08:54

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sosyal medyada kaos ortamı oluşturulmaya çalışıldığını söyleyerek, "Kimse sevinmesin, görevi bırakmayacağım, buradayım. Sağda solda yazanlar, bekleyenler boşuna beklemesin" dedi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

"BUGÜN HEM OYUN HEM SKOR POZİTİFTİ"
Kazandıkları için mutlu olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Yalçın, "Zor bir süreçten geçiyoruz Beşiktaş camiası olarak. Elimizden geldiğince oyuncularla pozitif şeyler yapamaya çalışıyoruz, taraftara güzel şeyler sunmaya çalışıyoruz. Bu zamana zaman oluyor zaman zaman olmuyor. Futbolun doğası bu. Bugün hem oyun hem skor pozitifti. Oyuncuların oyunun tamamında iyi oynadı, oyunun kontrolü bizdeydi. Gollerin harici kaçırdığımız pozisyonlar var. Bizim de morale ihtiyacımız var. Zor bir iş yapıyoruz ve işler iyi gitmediğinde çok baskı yiyoruz. Ama bugün itibarıyla güzel bir hafta sonu geçirdik. İnşallah önümüzdeki hafta daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEYİN, HAKKIMDA KONUŞULANLARIN FARKINDAYIM"
Sergen Yalçın, transfer dönemine yönelik çalışmalar hakkında da bilgi vererek, "Türkiye'den oyuncu almayı düşünmüyoruz. Yazılan haberlerin hepsi yalan. Bunların ne amaçla yazıldığını biliyorum ama cevap vermeyeceğin. Çıkan isimler de yalan. Benim ağzımdan yapılan açıklamalar yalan, kimseye açıklama yapmadım. Taraftarımız bunlara inanmasın. Gerçek Beşiktaş taraftarına diyorum, Twitter'daki dümencilere demiyorum. Biz görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Başkanımız da bize destek olmaya çalışıyor. Yeni komite kurduk, Avrupa'nın dört bir yanında çalışıyoruz, oyuncu belirlemeye çalışıyoruz. Artık hata yapma lüksümüz yok transferde. Ben de her şeyin, hakkımda konuşulanların farkındayım. Kimse sevinmesin, görevi bırakmayacağım, buradayım. Sağda solda yazanlar, bekleyenler boşuna beklemesin, buradayım. Ben de yönetim de oyuncular da hepimiz buradayız. Zamanı gelince neler yapabileceğimizi göstereceğiz. Beşiktaş takımı bu süre zarfında çok iyi yerlere gelecek. Taraftar hiç merak etmesin ama gerçek, stada gelen Beşiktaş taraftarından bahsediyorum" şeklinde konuştu.

Sosyal medyada kaos ortamı oluşturulmaya çalışıldığına da vurgu yapan 53 yaşındaki çalıştırıcı, "Beşiktaş taraftarı değil, bunlara gerçek Beşiktaş taraftarı meyil vermesin. Taraftarımız başkanına, oyuncusuna sahip çıksın" diye konuştu.

"RAFA SİLVA'NIN CANI ANTRENMANA ÇIKMAK İSTERSE BİZ ORADAYIZ"
Yalçın, Rafa Silva'nın bireysel antrenman yaptığını dile getirerek, "Canı antrenmana çıkmak isterse biz oradayız. Kendisi oynamak istemiyor. Konunun bizimle akalası yok. Bir gün tekrar futbol oynamayı düşünür, canı isterse buyursun gelsin" değerlendirmesinde bulundu.

"ÜMRANİYE'DE HAVA ÇOK GÜZEL"
Bu sezon ilk kez bir maça 11'de başlayan ve takımının ilk golünü kaydeden Jota Silva'nın performansının sorulması üzerine Sergen Yalçın, "Jota son 3-4 haftadır oyuna soktuğumuz zamanlarda da katkı yapıyor. Antrenman performansından da memnunuz. Bizim hiçbir oyuncuya karşı art niyetimiz olamaz. Oynadığı oyun ve verdiği katkıyla formayı hak etti ve biz de oynattık. Cengiz penaltı kaçırdı, morali bozuk ama futbolda bunlar oluyor. Oyuncuların çalışmasından memnunum. Ümraniye'de hava çok güzel, antrenmanlar eğlenceli geçiyor, herkes çok mutlu" cevabını verdi.

Sergen Yalçın: "Kimse sevinmesin, görevi bırakmayacağım" | Video 01.12.2025 | 08:54
