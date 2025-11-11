Turkuvaz Medya'da "Sezonun en iyileri" ödülleri sahiplerini buldu | Video

11.11.2025 | 13:08

Turkuvaz Medya'da her yıl gelenekselleşen ve her yıl heyecanla beklenen 'Spor Zirvesi" bugün gerçekleştirildi. Yapılan özel oturumda sezonun en iyi ilk 11 ve yılın Oscarlarına da ödüller verildi.