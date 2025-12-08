Video Spor Yener İnce: "Monaco maçında Lemina, Kaan ve Singo bizimle olamayacak" | Video
Yener İnce:

Yener İnce: "Monaco maçında Lemina, Kaan ve Singo bizimle olamayacak" | Video

08.12.2025 | 14:55

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Monaco maçında Mario Lemina, Kaan Ayhan ve Wilfried Singo’nun sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceğini açıkladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Fransa ekibi Monaco ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu müsabaka öncesinde Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, sakatlığı bulunan futbolcular hakkında Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok fazla spekülasyon olduğu için genel bir durum değerlendirmesi yapmak istediğini söyleyerek sözlerine başlayan Doktor İnce, "3 günde 1 maç oynuyoruz. O kadar yoğun bir tempoya girdik ki çok sıkışık takvim içerisinde oyuncu rotasyonunu elimizden geldiğince efektif kullanmaya çalışıyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi 4 tane oyuncumuz milli takımlardan sakat döndü. Üstüne özellikle defansif aksiyondaki 3oyuncumuz da maalesef uzun süredir cezalı. Bu nedenle rotasyonları yaparken çok dikkatli oluyoruz. Teknik ekiple bunların toplantısını yapıyoruz. Bazı oyuncularımızı tıbbi anlamda hiç kullanmamamız gerekirken kullanmak durumunda kalıyoruz. Rotasyon yapma zorunluluğumuz var. Oyuncu, maç seçiyoruz, elimizdeki imkanlara bakıyoruz. Kazımcan şu anda maalesef Avrupa'daki listemizde yok. O yüzden orada bir eksiğimiz doğuyor. O alan için Jacobs ile ilgili bir inisiyatif almaya çalışıyoruz. Stoper rotasyonunda Lemina'yı lig maçında henüz hazır olmamasına rağmen onun da fedakarlığıyla oynatmaya çalışıyoruz. Tıbbi açıdan bazı oyuncularımızı riske etmememiz gereken durumlarda belirli ölçülerde dakikalar vererek belirli riskleri o maçın ehemmiyetine bağlı olarak almak zorunda kalıyoruz. Çünkü çok dar bir rotasyonda gidiyoruz. Bu dar rotasyonun sebebi sadece sakatlıklar değil, cezalı oyuncularımızın benzer bölgelerden olması" ifadelerini kullandı.

"MONACO MAÇINDA LEMİNA, KAAN VE SİNGO BİZİMLE OLAMAYACAK"
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile oynayacakları maç öncesi oyunculara son testleri yapacaklarını belirten İnce, "Hangi oyuncumuzun kaç dakika süreyle bize yardımcı olabileceğine bakacağız. Bugün Mario Lemina, Kaan Ayhan ve Wilfried Singo'nun bizimle olmayacağını net söyleyebilirim. Bunun dışında kalan tüm oyuncularımız için belli bir değerlendirme yapacağız. O değerlendirmeden sonra da kimin ne kadar süre alabileceğine karar vereceğiz. Tabii ki oyuncu sağlığı bizim için çok önemli, her şeyin başında geliyor. Ancak burası bizim sağlık için spor yaptığımız bir yer değil. Galatasaray'ın çok kıymetli alanlardaki mücadelesi var. O yüzden oyuncularımız kendi durumlarının tamamen bilincinde olarak ve tıbbi gerçekleri de unutmayarak bir takım kararlar veriyoruz. Eleştirileri anlayışla karşılıyorum. Galatasaray taraftarının mutluluğu bizim için her şeyden önde. Bu takımın başarısı her şeyden önce geliyor. Tıbbi gerçeklerin tamamen farkındayız. Oyuncunun sağlığını asla riske etmiyoruz. Ama oyuncularımızı belli oranda onların da fedakarlığıyla rotasyon içerisinde kullanmak durumunda kaldığımız bir periyot geçiriyoruz. İnşallah yarın da son derece başarılı olacağımız bir 90 dakika oynarız. Oraya da en efektif oyuncu rotasyonuyla çıkacağız" diye konuştu.

