Süper Amatör Lig'de olaylı maç | Video

17.11.2025 | 14:18

Süper Amatör Lig'de Rami Spor ile Trabzon 1453 Spor arasında dün oynanan müsabaka çıkan olaylar nedeniyle ertelendi.

Süper Amatör Lig'in 7. haftasında dün Rami Spor, sahasında Trabzon 1453 Spor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-1 Rami Spor'un üstünlüğüyle devam ederken uzatma dakikalarında çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edildi. Müsabakanın ardından her iki takım da çıkan olaylarla ilgili açıklama yaptı.
Trabzon 1453 Spor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün oynanan karşılaşmada, rakip takım taraftarı maç devam ederken kesici aletle sahaya girerek kalecimizi darp etmiştir. Ayrıca atılan taş sonucu bir diğer sporcumuzun alnı yaralanmış ve kafa travması geçirmiştir. Yaşanan bu ciddi güvenlik zaafiyeti nedeniyle maç, tribün olayları sebebiyle 90+2'de tatil edilmiştir. Maç sonucu daha sonra federasyon tarafından tayin edilecektir. İstanbul'un köklü kulüplerinden Büyük Rami Spor Camiası'ndan, kalecimizi darp eden ve sporcumuzun yaralanmasına sebep olan sivil olarak sahaya giren bu şahısların isimlerinin derhal tarafımıza iletilmesini talep ediyoruz. Gençlerimizin can güvenliğini tehdit eden bu kabul edilemez olayların takipçisi olacağımızı ve gerekli tüm hukuki işlemlerin başlatıldığını kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

Rami Spor Kulübü ise konuyla ilgili açıklamasında, "Bugün oynadığımız Trabzon 1453 maçında yaşanan olayların görüntülerinin tamamı net bir şekilde elimizde mevcut olup federasyona sunulacaktır. Rakibimizin önde olduğu dakikalarda son derece sakin geçen maçın biz öne geçtikten sonra nasıl bir senaryoya evrildiği bizler gibi hakemlerin ve saha komiserinin de malumudur. Maçın bitimine 3 dakika kala sahada futbolcular arasında çıkan basit bir tartışmanın ardından rakip takım futbolcularının futbolcularımıza yaptığı fiziki saldırı, tribünlerimize ettiği küfürler, el hareketleri, sahadan tribünlere fırlatılan cisimler, futbolcularımıza yapılan tehditvari hareketler ve tribünlerimize yapılan tahrik de tüm görüntülerde mevcuttur. Tribünden sahaya sivil insanların atlayıp ellerinde kesici aletle saldırı yapıldığı yalanı da maçı bitirip haksız kazanç elde etme adına yapılan bir iftiradır. Bunun bir iftira olduğunu ve tamamen yalan olduğunu ispat edecek görüntüler de aynı şekilde federasyona sunulacaktır. Çok uzun yıllardır hiçbir disiplin soruşturması bulunmayan, saha olayı yaşamayan ve 3 sezondur en centilmen kulüpler arasında ilk 20'de yer alan kulübümüz yoluna aynı çizgide devam etmektedir. Yoluna gümbür gümbür devam eden takımımızın 1-0 geri düşmesine rağmen mücadelesiyle sahada bileğinin hakkıyla aldığı galibiyet herkesin vicdanında kabul görmüştür. Bu galibiyeti lekelemek adına üzerimize atılan iftiraların hiçbirini görüntülerle destekli ve ispatlı şekilde kabul etmiyor, bugün bizleri yalnız bırakmayan Rami halkına teşekkür ediyoruz. Sürecin sonlanmasının ardından görüntüler tüm amatör kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerine yer verdi.

