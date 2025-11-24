Video Spor Kadın voleybol maçında kavga kamerada | Video
24.11.2025 | 13:12

TVF Kadınlar 2. Ligi 15. Grup'ta Viranşehir Voleybol-Zeugma Voleybol karşılaşmasının bitiş düdüğüyle saha karıştı. Zeugma Voleybol Başantrenörü Erdoğan Şahin'in saldırıya uğradığı anlar kameraya yansıdı.

Şanlıurfa temsilcisi Viranşehir Kadın Voleybol Takımı, dün oynanan maçta Zeugma Gaziantep Voleybol Takımı'nı 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetle Viranşehir Voleybol, grubun ilk yarısını lider tamamladı. Maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla başlayan gerginlik, kavgaya dönüştü. Tribünlerden atlayan bir taraftar, Zeugma Voleybol Başantrenörü Erdoğan Şahin'e yumruklu saldırıda bulundu. Saldırı anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
