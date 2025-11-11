Türkiye'yi sarsan bahis skandalında üçüncü dalga yolda | Video
11.11.2025 | 09:41
Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı temiz eller operasyonunun 2. dalgasında, hakemlerin ardından bu kez 1024 futbolcu PFDK'ya sevk edildi. Önümüzdeki süreçte sevklerin devam edeceği aktarıldı. İşte detaylar...
Türkiye'yi sarsan bahis skandalında üçüncü dalga yolda | Video 11.11.2025 | 09:41
