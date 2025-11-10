Video Yaşam İstanbul Maratonu'nda sonuncu olan koşucu, birinciden daha popüler oldu | Video
10.11.2025 | 16:02

İstanbul Maratonu'nda bu yıl en çok konuşulan isim, sosyal medyada görüntüleriyle gündem olan ve yarışı son sırada tamamlayan Özbekistanlı kadın koşucu oldu. 30 yaşındaki sporcu, "Emeklemek zorunda kalsam bile bu yarışı bitirmem gerekiyordu" sözleriyle milyonlara ilham verdi.

Maratona katılmak üzere İstanbul'a gelen 30 yaşındaki sporcu Fariza Avezova, kariyerindeki ilk 42 kilometrelik parkurda mücadele etti. Yarışın son kilometrelerinde dizinden yaşadığı ağrıya rağmen parkuru tamamlayan sporcu, gösterdiği kararlılıkla izleyenlerin takdirini topladı. Organizasyon ekibinin desteğiyle koşuyu sonuncu tamamlayan sporcunun görüntüleri, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu ve milyonlarca kişiye ulaştı.
İstanbul Maratonu'nu sonuncu bitirerek gündem olan Özbekistanlı koşucu Fariza Avezova, İHA'ya konuştu. Maratona katılıp iki kıtayı koşarak geçmek için İstanbul'a geldiğini belirten Avezova, yaşadığı deneyimin kendisi için büyük bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Avezova, konuşmasına şöyle devam etti: "30 yaşındayım ve Özbekistan'ın Nukus adında küçük bir kasabasında yaşıyorum. Maraton koşusu için Özbekistan'dan İstanbul'a geldim. İlk kez 42 kilometrelik bir maratona katıldım. Köprüden ilk geçtiğim an kendimi hem çok küçük hem de bir o kadar güçlü hissettim. Bu çok güzel bir duyguydu. Tam anlamıyla iki dünya arasında koşuyor gibiydim; iki kıta arasında koşmak gerçekten harika bir histi. Bu yıl maratonlara katılmaya başladım ve İstanbul Maratonu şimdiye kadar koştuğum en uzun mesafeydi. Yarışın son anlarını hatırlıyorum. 31. kilometrede sol dizimde şiddetli bir ağrı hissettim ve enerjim tükenmeye başlamıştı. Ara duraklarda organizatörler, yolların açılmasına az bir süre kaldığını söyleyerek beni otobüse bindirebileceklerini belirttiler. O zaman anladım ki ben son koşucuydum. O anda gerçekten vazgeçmek istedim. Ama sonra kendime şunu söyledim: 'Ben İstanbul'a ilk maratonumu yarıda bırakmak için gelmedim.' Bu benim için büyük bir başarı olacaktı. O an, emeklemek zorunda kalsam bile bu yarışı bitirmem gerektiğini fark ettim. İşte o anda kendi kararlılığımı gerçekten hissettim."

"TÜRK HALKININ BU KADAR MOTİVE EDİCİ VE MİSAFİRPERVER OLMASI BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"
Özbekistan'a döndüğünde Türkiye'de viral olduğunu fark eden Avezova, maraton organizatörlerine bitiş çizgisine kadar eşlik ettikleri için teşekkür etti.
Avezova, sözlerini şöyle tamamladı: "Bitiş çizgisine kadar bana destek olan herkese minnettarım, vatandaşlar da beni destekledi. Sonradan Türkiye'de viral olduğumu fark ettim. Bir videomu gördüm, 2,5 milyon izlenmeye ulaşmıştı. Çok fazla yorum, beğeni ve ilham verici mesaj aldım. Türk halkının bu kadar motive edici ve misafirperver olması beni çok mutlu etti. İlk maratonumu bitirdiğim için tebrik eden herkese teşekkür ederim. Buradan, sonuncu olarak dünyaya vermek istediğim mesaj şu olabilir: 'Savaşın ne kadar zor olursa olsun, asla pes etme'.

