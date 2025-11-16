Video Spor Hakan Çalhanoğlu: "Kurtlar Vadisi müziği eşliğindeki tezahürat bizi etkiledi" | Video
Hakan Çalhanoğlu:

Hakan Çalhanoğlu: "Kurtlar Vadisi müziği eşliğindeki tezahürat bizi etkiledi" | Video

16.11.2025 | 08:39

A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 2-0 galip geldiğimiz Bulgaristan maç sonrası yaptığı açıklamada, Bursa taraftarından çok etkilendiklerini kaydederek, "Kurtlar Vadisi müziği bizi bayağı etkiledi. Ben bunu İtalya'da hiç görmedim" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Hakan Çalhanoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"KURTLAR VADİSİ MÜZİĞİNDE EŞLİĞİNDEKİ TEZAHÜRAT BİZİ ETKİLEDİ"
Maç öncesi yaşanan atmosfere değinen Çalhanoğlu, "Bursa taraftarına teşekkür ediyorum. Isınırken Kenan ile göz göze geldik, 'Kurtlar Vadisi' müziği eşliğindeki tezahürat bizi bayağı etkiledi. Ben bunu İtalya'da hiç görmedim. Çok güzeldi, bizi 90 dakika desteklediler. O yüzden Bursa camiasına teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"KONTROL BİZİM ELİMİZDEYDİ"
Karşılaşmanın beklenenden zor geçtiğini söyleyen ay-yıldızlı kaptan, "Herkesin dört-beş sıfır beklediği bir maçtı ama biz öyle beklemedik. Sabırlı olmamız gereken bir maçtı. Kontrol bizim elimizdeydi, rakibe büyük bir şans verilmedi. Önemli bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.

"TUNCAY ABİYİ ÇOK SEVİYORUM"
Milli takım tarihinin en golcü üçüncü ismi olarak Tuncay Şanlı ile aynı sırayı paylaşması sorulan Hakan Çalhanoğlu, "Tuncay abiyi çok seviyorum. O benim için çok kıymetlidir. Gol sayısı öyle olmuş ama önemli olan galibiyet. Daha önümüzde uzun bir yol var" diye konuştu.

PLAY-OFF YORUMU: "HEDEFİMİZE ULAŞTIK"
Play-off süreciyle ilgili değerlendirmeler yapan Çalhanoğlu, "Hedefimiz oraya odaklanmaktı, pot 1'e girdik çok şükür. Kim geleceğini göreceğiz. İlk İspanya maçında ağır bir mağlubiyet almıştık. O maçı çok yaşadığımızı düşünüyorum. Fazla hırs yaptık, kontrolsüz oynadık. Şimdiki maç öyle olmayacak, daha dikkatli olacağız" dedi.

"HEDEFİM ADIM ADIM İLERLEMEK"
Milli takımda en çok forma giyen oyuncular sıralamasında Emre Belözoğlu'nu geride bırakmasıyla ilgili konuşan tecrübeli futbolcu, "Hedef 119 demek için erken. Sağlığım yerinde olduğu sürece ülkeme hizmet etmek isterim. Emre ağabey de diğer ağabeylerim gibi benim için çok değerlidir. Adım adım ilerleyeceğim" ifadelerini kullandı.

ASKER SELAMI: "BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"
Maçtaki asker selamıyla ilgili konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Haberleri aldığımızda çok üzüldük. Şehitlerimiz oldu, başımız sağ olsun. Onlara bir nevi mesaj vermek istedim. Her zaman kıymetlidirler" diyerek sözlerini noktaladı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hakan Çalhanoğlu: Kurtlar Vadisi müziği eşliğindeki tezahürat bizi etkiledi | Video 02:33
Hakan Çalhanoğlu: "Kurtlar Vadisi müziği eşliğindeki tezahürat bizi etkiledi" | Video 16.11.2025 | 08:39
Turkuvaz Medya’da Sezonun en iyileri ödülleri sahiplerini buldu | Video 02:06:53
Turkuvaz Medya'da "Sezonun en iyileri" ödülleri sahiplerini buldu | Video 11.11.2025 | 13:08
Spor haberciliğine yeni boyut! Yılın en iyi spor haber sitesi: Sabah.com.tr | Video 01:32
Spor haberciliğine yeni boyut! Yılın en iyi spor haber sitesi: Sabah.com.tr | Video 11.11.2025 | 13:06
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Turkuvaz Medya Spor Zirvesi’nde konuştu | Video 06:12
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde konuştu | Video 11.11.2025 | 11:56
Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Turkuvaz Medya Spor Zirvesi’nde konuştu | Video 15:49
Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde konuştu | Video 11.11.2025 | 11:56
Türkiye’yi sarsan bahis skandalında üçüncü dalga yolda | Video 03:24
Türkiye'yi sarsan bahis skandalında üçüncü dalga yolda | Video 11.11.2025 | 09:41
İstanbul Maratonu’nda sonuncu olan koşucu, birinciden daha popüler oldu | Video 04:27
İstanbul Maratonu'nda sonuncu olan koşucu, birinciden daha popüler oldu | Video 10.11.2025 | 16:02
Domenico Tedesco: Şu anda lig sıralaması önemli değil | Video 06:30
Domenico Tedesco: "Şu anda lig sıralaması önemli değil" | Video 10.11.2025 | 09:09
Galatasaray, Kocaeli’de coşkuyla karşılandı | Video 02:18
Galatasaray, Kocaeli'de coşkuyla karşılandı | Video 09.11.2025 | 09:11
Futbolda bahis soruşturmasında yeni gelişme: 18 gözaltı var! 14:13
Futbolda bahis soruşturmasında yeni gelişme: 18 gözaltı var! 07.11.2025 | 08:14
Okan Buruk: Şampiyonlar Ligi’nde hedefimizi artık daha büyük koyabiliriz | Video 10:28
Okan Buruk: "Şampiyonlar Ligi'nde hedefimizi artık daha büyük koyabiliriz" | Video 06.11.2025 | 08:50
Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçına hazır | Video 06:20
Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçına hazır | Video 05.11.2025 | 13:33
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Çok zor bir maç bizi bekliyor | Video 08:21
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Çok zor bir maç bizi bekliyor" | Video 05.11.2025 | 10:37
Domenico Tedesco: Oyuncular büyük bir iş çıkardı | Video 09:14
Domenico Tedesco: "Oyuncular büyük bir iş çıkardı" | Video 03.11.2025 | 09:15
Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz: Bir öz güven kaybı yaşıyoruz | Video 15:55
Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz: "Bir öz güven kaybı yaşıyoruz" | Video 03.11.2025 | 09:15
Fenerbahçe’ye tesislerde coşkulu karşılama | Video 01:34
Fenerbahçe'ye tesislerde coşkulu karşılama | Video 03.11.2025 | 09:15
Hasan Arat Beşiktaş’tan ihraç edildi | Video 00:48
Hasan Arat Beşiktaş'tan ihraç edildi | Video 02.11.2025 | 16:33
Fatih Tekke: Galatasaray’ı yenmek ya da puan almak öyle kolay bir şey değil | Video 15:02
Fatih Tekke: "Galatasaray’ı yenmek ya da puan almak öyle kolay bir şey değil" | Video 02.11.2025 | 09:08
Mario Lemina: Benim için önemli olan takımın kazanıp kazanmadığı | Video 01:36
Mario Lemina: "Benim için önemli olan takımın kazanıp kazanmadığı" | Video 02.11.2025 | 09:08
Sadettin Saran: Her geçen gün daha iyi bir Fenerbahçe göreceksiniz | Video 03:21
Sadettin Saran: "Her geçen gün daha iyi bir Fenerbahçe göreceksiniz" | Video 28.10.2025 | 09:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY