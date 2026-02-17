Video Spor Türk Telekom 51-37 Trabzonspor (2. Periyot Sonucu)
Türk Telekom 51-37 Trabzonspor (2. Periyot Sonucu)

Türk Telekom 51-37 Trabzonspor (2. Periyot Sonucu)

17.02.2026 | 19:57

Ziraat Bankası Türkiye Kupası çeyrek finalinde Türk Telekom-Trabzonspor maçının devre arasına 51-37'lik Türk Telekom üstünlüğü ile gidildi. İşte mücadelenin 2. çeyreği...

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Türk Telekom 51-37 Trabzonspor 2. Periyot Sonucu 27:27
Türk Telekom 51-37 Trabzonspor (2. Periyot Sonucu) 17.02.2026 | 19:57
Türk Telekom 18-17 Trabzonspor 1. Periyot Sonucu 24:27
Türk Telekom 18-17 Trabzonspor (1. Periyot Sonucu) 17.02.2026 | 19:57
Matteo Guendouzi: Fenerbahçe’de olduğum için gururlu hissediyorum! 07:42
Matteo Guendouzi: Fenerbahçe'de olduğum için gururlu hissediyorum! 05.02.2026 | 23:30
Domenico Tedesco’dan santrfor transferi açıklaması! 05:43
Domenico Tedesco'dan santrfor transferi açıklaması! 05.02.2026 | 23:07
Çağlar Söyüncü: Önemli olan finali iyi yapmaktı! 00:58
Çağlar Söyüncü: Önemli olan finali iyi yapmaktı! 05.02.2026 | 22:52
Mert Günok’tan şampiyonluk sözleri! 01:36
Mert Günok'tan şampiyonluk sözleri! 05.02.2026 | 22:51
Kamil Efe: Hocamız 2. yarı doğru konuşmaları yaptı! 00:40
Kamil Efe: Hocamız 2. yarı doğru konuşmaları yaptı! 05.02.2026 | 22:51
GOL | Fenerbahçe 3-1 Erzurumspor FK 02:56
GOL | Fenerbahçe 3-1 Erzurumspor FK 05.02.2026 | 22:16
Kocaelispor 1-1 Beşiktaş MAÇ SONUCU-ÖZET 10:32
Kocaelispor 1-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET) 05.02.2026 | 22:14
GOL | Fenerbahçe 2-1 Erzurumspor FK 01:23
GOL | Fenerbahçe 2-1 Erzurumspor FK 05.02.2026 | 22:13
GOL | Fenerbahçe 1-1 Erzurumspor FK 01:05
GOL | Fenerbahçe 1-1 Erzurumspor FK 05.02.2026 | 21:48
GOL | Fenerbahçe 0-1 Erzurumspor FK 01:40
GOL | Fenerbahçe 0-1 Erzurumspor FK 05.02.2026 | 21:22
Junior Olaitan, Kocaelispor maçını değerlendirdi! 01:06
Junior Olaitan, Kocaelispor maçını değerlendirdi! 05.02.2026 | 21:21
Sergen Yalçın Kocaelispor maçı sonrası basın toplantısında konuştu! 04:17
Sergen Yalçın Kocaelispor maçı sonrası basın toplantısında konuştu! 05.02.2026 | 21:10
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’dan Emmanuel Agbadou cevabı! 01:36
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Emmanuel Agbadou cevabı! 05.02.2026 | 21:08
Beşiktaş’ta Yasin Özcan, Kocaelispor maçını değerlendirdi! 00:55
Beşiktaş'ta Yasin Özcan, Kocaelispor maçını değerlendirdi! 05.02.2026 | 21:07
Tümosan Konyaspor 5-0 Aliağaspor MAÇ SONUCU-ÖZET 05:35
Tümosan Konyaspor 5-0 Aliağaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) 05.02.2026 | 20:34
GOL | Kocaelispor 1-1 Beşiktaş 03:46
GOL | Kocaelispor 1-1 Beşiktaş 05.02.2026 | 20:03
GOL | Kocaelispor 1-0 Beşiktaş 02:07
GOL | Kocaelispor 1-0 Beşiktaş 05.02.2026 | 18:29
Kocaelispor penaltı kazandı! İşte o pozisyon 02:13
Kocaelispor penaltı kazandı! İşte o pozisyon 05.02.2026 | 18:27

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY