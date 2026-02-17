Türk Telekom 100-77 Trabzonspor (4. Periyot Sonucu)
17.02.2026 | 20:40
Ziraat Bankası Türkiye Kupası çeyrek finalinde Türk Telekom-Trabzonspor maçının 4. periyodu 100-77'lik skorla Türk Telekom lehine sonuçlandı. İşte mücadelenin dördüncü çeyreği...
