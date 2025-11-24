Video Spor Sadettin Saran: "Taraftarımız olmadan şampiyon olamayız" | Video
Sadettin Saran:

Sadettin Saran: "Taraftarımız olmadan şampiyon olamayız" | Video

24.11.2025 | 08:59

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 5-2'lik Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamda, "Ben hep şunu söylüyorum; biz taraftarımız olmadan şampiyon olamayız" dedi.


Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güzel bir galibiyet aldıklarını dile getiren Saran "Çok güzel bir galibiyet oldu. Oyuncularımızla gurur duyuyorum. Onları seviyorum. Ben hep şunu söylüyorum; biz taraftarımız olmadan şampiyon olamayız" ifadelerini kullandı.
