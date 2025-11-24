Sadettin Saran: "Taraftarımız olmadan şampiyon olamayız" | Video
24.11.2025 | 08:59
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 5-2'lik Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamda, "Ben hep şunu söylüyorum; biz taraftarımız olmadan şampiyon olamayız" dedi.
