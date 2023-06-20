"Hedef KIZILELMA" belgeselinin ikinci bölüm fragmanı yayınlandı | Video
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar KIZILELMA'yı geliştirme aşamaları ve Baykar'ın insansız hava aracı geliştirme yolculuğunu anlatan "Hedef KIZILELMA" belgeselinin ikinci bölüm fragmanı yayınlandı.
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