Video Türkiye "Hedef KIZILELMA" belgeselinin ikinci bölüm fragmanı yayınlandı | Video

"Hedef KIZILELMA" belgeselinin ikinci bölüm fragmanı yayınlandı | Video

20.06.2023 | 08:43

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar KIZILELMA'yı geliştirme aşamaları ve Baykar'ın insansız hava aracı geliştirme yolculuğunu anlatan "Hedef KIZILELMA" belgeselinin ikinci bölüm fragmanı yayınlandı.

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Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayiinde yeni bir dönemin kapılarını açan ve tüm dünyada büyük ses getiren Bayraktar KIZILELMA MİUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) geliştirme serüveni "Hedef KIZILELMA" belgeselinin ikinci bölüm fragmanı yayınlandı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar fragmanı sosyal medya hesabından paylaşarak, "'Semalarımda hür ve bağımsız olacağım' diyen Aziz Milletimiz için... HEDEF KIZILELMA Belgeseli 2. Bölüm çok yakında Baykar YouTube kanalında" ifadelerini kullandı.

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