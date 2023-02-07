28 saatin ardından sağ çıkan Arda, Mehmetçik'e seslendi! "Ben seni bir yerden tanıyorum" | Video

Hatay'da Arda Bulut isimli bir genç, depremden 28 saat sonra enkaz altından yaralı olarak çıkarıldı. Arda, onu kurtaran Mehmetçik'e "Ben seni bir yerden tanıyorum" diye seslendi.