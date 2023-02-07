28 saatin ardından sağ çıkan Arda, Mehmetçik'e seslendi! "Ben seni bir yerden tanıyorum" | Video
Hatay'da Arda Bulut isimli bir genç, depremden 28 saat sonra enkaz altından yaralı olarak çıkarıldı. Arda, onu kurtaran Mehmetçik'e "Ben seni bir yerden tanıyorum" diye seslendi.
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