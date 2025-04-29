Video Yaşam 96 bin 992 şişe kaçak/sahte alkol ele geçirildi | Video
96 bin 992 şişe kaçak/sahte alkol ele geçirildi | Video

96 bin 992 şişe kaçak/sahte alkol ele geçirildi | Video

29.04.2025 | 09:26

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "81 ilde 'sahte alkol imalatçılarına' yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda; 63 bin 957 litre sahte alkol ve 96 bin 992 şişe kaçak/sahte alkol ele geçirildi. Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 137 şüpheli yakalandı" dedi.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilde 'sahte alkol imalatçılarına' yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda; 63 bin 957 litre sahte alkol ve 96 bin 992 şişe kaçak/sahte alkol ele geçirildiğini belirterek sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 137 şüpheli yakalandığını kaydetti.

"Toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemizde halkımızın duyarlılığı ve desteği çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin. Biz gereğini yapalım" diyen Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda; 12 adet yasa dışı alkolü içki imalathanesi deşifre edildi. 63 bin 150 litre etil alkol, 96 bin 992 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 807 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 2 bin 106 adet alkol aroması, 66 bin 500 adet etiket, 4 bin 30 adet bandrol, 9 bin 109 adet boş şişe, 88 bin 376 adet kapak ele geçirildi.
Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimlerinin de katıldığı operasyonda; Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirme sonucu piyasa değeri yaklaşık 94 Milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi."

Bakan Yerlikaya, Valileri, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve operasyonu gerçekleştiren polisler ile Gelir İdaresi Başkanlığı çalışanlarını tebrik etti.

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