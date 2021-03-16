Ağrı’da terör operasyonu! 4 kişi tutuklandı | Video
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Ağrı’da İl Jandarma Komutanlığınca Bölücü Terör Örgütü mensuplarına erzak ve malzeme temin eden şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 4’ü tutuklandı.
Konuya ilişkin Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada: "Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca, Bölücü Terör Örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Ağrı Dağı bölgesinde bulunan Bölücü Terör Örgütü mensuplarına erzak ve malzeme temin eden (9) şahsa yönelik olarak Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında; Ağrı İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığınca icra edilen faaliyet neticesinde; (9) şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheliler ile ilgili yapılan adli işlemler sonucunda; 4 şahıs "terörün finasmanı suçundan" ( örgüt mensuplarına yiyecek maddesi ve muhtelif malzeme temin etme) tutuklanmış, diğer şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır." İfadelerine yer verildi.