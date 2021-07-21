Video Yaşam Alacak verecek tartışması cinayetle bitti

Alacak verecek tartışması cinayetle bitti

Alacak verecek tartışması cinayetle bitti
21.07.2021 | 10:40

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İstanbul Bağcılar’da alacak verecek meselesi cinayetle sonuçlandı. 27 yaşındaki Okan Alkan ile yanına araç ile gelen 5 kişilik grup arasında tartışma çıktı.

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İstanbul Bağcılar'da alacak verecek meselesi cinayetle sonuçlandı. 27 yaşındaki Okan Alkan ile yanına araç ile gelen 5 kişilik grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Okan Alkan tabancayla vurularak öldürüldü. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı. Olayda silahı kullandığı tespit edilen ve Edirne'den yurtdışına kaçmak üzereyken yakalanan şüpheli Mahir K.(23) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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