Alacak verecek tartışması cinayetle bitti
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İstanbul Bağcılar’da alacak verecek meselesi cinayetle sonuçlandı. 27 yaşındaki Okan Alkan ile yanına araç ile gelen 5 kişilik grup arasında tartışma çıktı.
İstanbul Bağcılar'da alacak verecek meselesi cinayetle sonuçlandı. 27 yaşındaki Okan Alkan ile yanına araç ile gelen 5 kişilik grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Okan Alkan tabancayla vurularak öldürüldü. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı. Olayda silahı kullandığı tespit edilen ve Edirne'den yurtdışına kaçmak üzereyken yakalanan şüpheli Mahir K.(23) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.