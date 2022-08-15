Ankara’da şiddetli yağış başladı | Video

Ankara’da akşam saatlerinde başlayan fırtına yağmur getirdi. Yağmur tüm şehri etkisi altına alırken, aniden başlayan sağanak yağış Başkent’in birçok ilçesinde etkili oldu. Yağmurla birlikte yaşanan rüzgar görüş mesafesini büyük oranda etkilerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur, tüm şehri etkisi altına aldı. Şiddetli yağış, Başkent'in tüm ilçelerinde etkili olurken, şehir adeta gündüz vakti karardı.

YOLLAR KISA SÜREDE GÖLE DÖNDÜ

Yağış şehir içi ulaşımı da aksattı. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar ise yollarda kaldı. Birçok noktada su birikintileri oluştu, bazı yollar kısa sürede göle döndü.

ARACIN ÜSTÜNE AĞAÇ DEVRİLDİ

Aynı zamanda yağmurla birlikte yaşanan rüzgar da etkili oldu. Konya Yolu'nda bir ağacın üstüne ise ağaç devrildi.

VALİLİK UYARDI

Ankara Valiliği resmi sitesinde yaptığı açıklamada Pazartesi gününün ilk saatlerinden itibaren kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu.

Valilikten yapılan açıklamada, "15 Ağustos Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.