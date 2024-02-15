Bahçelievler'de metrobüs yangını | Video
Bahçelievler'de seyir halindeki metrobüsün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Söğütlüçeşme istikametinde ilerleyen bir metrobüsün motor kısmında Bahçelievler Durağı'na yaklaştığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yolcular yangın nedeniyle metrobüsten indirildi.
Seferlerin iki yönlü durdurulması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.
Aracın motor kısmındaki alevler, yangın söndürme tüpüyle müdahale edilerek söndürüldü. Metrobüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Durdurulan metrobüs seferleri ise yangının söndürülmesi sonrasında kontrollü sağlanmaya başlandı.
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