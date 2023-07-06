Video Yaşam Bahçelievler’de pazar gezen Ekrem İmamoğlu’na vatandaştan tepki | Video
Bahçelievler’de pazar gezen Ekrem İmamoğlu’na vatandaştan tepki | Video

Bahçelievler’de pazar gezen Ekrem İmamoğlu’na vatandaştan tepki | Video

06.07.2023 | 14:15

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bahçelievler’de bulunan semt pazarını gezerken vatandaş tepkisi ile karşılaştı. Pazarda alışveriş yapan bir kadın ”Suya çok zam yaptınız. Hani her şey güzel olacaktı. Arayınca vatandaş sizi nerede bulacak. Tatillerde mi bulacak” diyerek İmamoğlu'na tepki gösterdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Bahçelievler Siyavuşpaşa'da bulunan Çarşamba pazarını gezdi. İmamoğlu'na gezisi sırasında vatandaşlar tepki gösterdi. Pazarda alışveriş yapan bir kadın, "Suya bugün fatura geldi 450 lira. Suya çok zam yaptınız. Hani her şey güzel olacaktı. Gerçekten güzel oldu İstanbul. Siz geldiniz çok güzel oldu. Hani suya zam yapmayacaktınız" diye sordu.

"SİZ SÖZÜNÜZÜN ERİ DEĞİLSİNİZ"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, "Elektriğe ne kadar zam geldi abla yüzde 25. Söz verme olur mu hiç. Hükümet zam yaptı mı ben nasıl zam yapmayacağım" diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine kadın, "Elektriği savunmuyorum o da zamlı ama siz söz verdiniz sözünüzün arkasında durun. Siz geldiniz oylarımızı aldınız ne dediniz? Siz sözünüzün eri değilsiniz" yanıtını verdi.

"VATANDAŞ SİZİ NEREDE BULACAK, TATİLLERDE Mİ BULACAK"
Ekrem İmamoğlu'nun 'ayıp ediyorsun' demesi üzerine kadın, "Siz yaparken ayıp etmiyorsunuz da ben hakkımı savununca mı ayıp ediyorum. Siz hakkıyla siyaset yapmıyorsunuz. İnsanı sömürüyorsunuz insanı. Masallardan bıktık. İstanbul'u size verdik de ne oldu. Her şey güzel oldu. Arayınca vatandaş sizi nerede bulacak. Tatillerde mi bulacak" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun "Pazarda bulacak" yanıtı üzerine ise kadın "Çünkü seçim zamanı geliyor. Şimdiden tohumları ekiyorsunuz. Tansiyonumu yükselttiler. Oy zamanı gel cebimi doldur, arayınca nerede tatillerde, AK Parti çatır çatır alacak" dedi.

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