Bursa'nın en işlek caddesinde 'korona halayı' | Video
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Bursa'nın en işlek caddelerinden birinde düğün cemiyeti olan bir ailenin korona virüse rağmen halay çekmesi kameralara yansıdı.
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, Fatih Sultan Mehmet Bulvarında, bir apartmanın önünde, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu saatlerde düğün halayı çeken aile kameralara yansıdı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan video büyük tepki topladı.