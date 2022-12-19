DHKP/C’nin gençlik yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı | Video

İstanbul merkezli iki ilde DHKP/C’nin gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli şahıs yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DHKP/C Silahlı Terör Örgütünün Faaliyetlerinin Deşifre Edilmesine Yönelik yürütülen çalışmalarda; terör örgütünün gençlik yapılanması olan DEV-GENÇ içerisinde faaliyet yürüten 9 şahıs ve örgütün Armutlu Alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 4 şahıs tespit edildi. Dosya çerçevesinde 13 şahsa yönelik uygulanan fiziki tedbir sonucu şüphelilerin örgüt etkinlerine sürekli katıldıkları örgüt adına para topladıkları, korsan gösteri, yazılama yaptıkları tespit edildi. Örgüt içerisinde aktif bir şekilde faaliyet gösteren şahısların yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 12 ilçede 19 adrese, Ankara ilinde 1 adrese olmak üzere toplamda 20 adrese yönelik 16 Aralık'ta operasyon düzenlendi. Operasyonda, 12 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda hedef şahıslara ait çok sayıda dijital materyale ve örgütsel dokümana ele geçirildi. Ayrıca, 1 adreste yapılan aramada hedef şahıslardan olmayan O.T. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 2 adet kuru sıkı silah, 30 gr bonzai olduğunu düşünülen narkotik madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet muşta, 1 adet ses fişeği ele geçirildi. Firar olan 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.