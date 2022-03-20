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Göcek’te orman yangını çıktı | Video 20.03.2022 | 14:22
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Muğla’nın dünyaca ünlü turizm bölgesi olan Göcek’te ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi'nde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda arazöz ve iş makinesi sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın bölgede olan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.