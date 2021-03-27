Video Yaşam Kumardan vazgeçemediler! Hem mühür hem ceza yediler

Kumardan vazgeçemediler! Hem mühür hem ceza yediler

Kumardan vazgeçemediler! Hem mühür hem ceza yediler
27.03.2021 | 11:56

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kumardan vazgeçemediler! Hem mühür hem ceza yediler 01:05
Kumardan vazgeçemediler! Hem mühür hem ceza yediler 27.03.2021 | 11:56
İstanbul'da trafikte inatlaşan sürücülerin trafiği tehlikeye attığı anlar kamerada 01:07
İstanbul'da trafikte inatlaşan sürücülerin trafiği tehlikeye attığı anlar kamerada 27.03.2021 | 09:48
Trabzon'da köpeğe şiddet görüntüleri ile ilgili açılan dava sonuçlandı 05:21
Trabzon'da köpeğe şiddet görüntüleri ile ilgili açılan dava sonuçlandı 27.03.2021 | 09:54
Mesafesiz eğlence böyle görüntülendi! 31 kişiye 110 bin lira ceza kestiler 00:35
Mesafesiz eğlence böyle görüntülendi! 31 kişiye 110 bin lira ceza kestiler 27.03.2021 | 11:15
Esra Erol'u çileden çıkartan açıklamalar! Aynı erkeğin yanına kaçan eltilerden canlı yayında şok sözler Muammer'in yanında... 14:46
Esra Erol'u çileden çıkartan açıklamalar! Aynı erkeğin yanına kaçan eltilerden canlı yayında şok sözler "Muammer'in yanında..." 27.03.2021 | 10:50
Adnan Oktar’ın halaycı müridi yine rapor aldı! Sağlık raporuyla tahliye olup böyle alem yapmıştı... 00:59
Adnan Oktar’ın halaycı müridi yine rapor aldı! Sağlık raporuyla tahliye olup böyle alem yapmıştı... 27.03.2021 | 10:43
İstanbul Esenyurt'ta Afrikalıların eğlencesindeki skandal görüntüler kamerada 06:58
İstanbul Esenyurt'ta Afrikalıların eğlencesindeki skandal görüntüler kamerada 27.03.2021 | 10:11
İstanbul Esenyurt'ta lüks sitede dehşet saçan boksör kamerada! Önüne gelene böyle saldırdı 04:50
İstanbul Esenyurt'ta lüks sitede dehşet saçan boksör kamerada! Önüne gelene böyle saldırdı 27.03.2021 | 10:12
Berat Kandili gecesi nasıl dua edilir? Berat Kandili gecesi hangi dualar okunur? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu paylaştı | Video 03:31
Berat Kandili gecesi nasıl dua edilir? Berat Kandili gecesi hangi dualar okunur? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu paylaştı | Video 27.03.2021 | 09:31
Hatay'da barışmak için çağırdığı arkadaşını öldüren şahıs kayıplara karıştı 01:21
Hatay'da barışmak için çağırdığı arkadaşını öldüren şahıs kayıplara karıştı 27.03.2021 | 10:12
İstanbul'da 60 adrese fuhuş operasyonu! 24 kişi böyle gözaltına alındı 02:26
İstanbul'da 60 adrese fuhuş operasyonu! 24 kişi böyle gözaltına alındı 27.03.2021 | 10:09
Mısır'da iki tren çarpıştı: 32 ölü, 66 yaralı 06:26
Mısır'da iki tren çarpıştı: 32 ölü, 66 yaralı 27.03.2021 | 10:06
Berat Kandili nedir? Bu gece tüm günahlar affedilir mi? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'dan Berat Kandili özel duası 03:31
Berat Kandili nedir? Bu gece tüm günahlar affedilir mi? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'dan Berat Kandili özel duası 27.03.2021 | 10:02
İstanbul'da trafikte inatlaşan sürücülerin trafiği tehlikeye attığı anlar kamerada 01:07
İstanbul'da trafikte inatlaşan sürücülerin trafiği tehlikeye attığı anlar kamerada 27.03.2021 | 09:54
25 bin liralık saat koleksiyonunu çaldı! Kucağında kasayla böyle gözlerden kayboldu 00:11
25 bin liralık saat koleksiyonunu çaldı! Kucağında kasayla böyle gözlerden kayboldu 27.03.2021 | 09:56
Bursa'da sokak ortasında genç kıza bakarak mastürbasyon yapan sapık hakkında flaş karar 00:38
Bursa'da sokak ortasında genç kıza bakarak mastürbasyon yapan sapık hakkında flaş karar 27.03.2021 | 09:36
Samsun'da ele geçirildi! Ceylan derisine yazılan altın işlemeli 2 bin 500 yıllık Tevrat kamerada 01:19
Samsun'da ele geçirildi! Ceylan derisine yazılan altın işlemeli 2 bin 500 yıllık Tevrat kamerada 27.03.2021 | 08:45
İstanbul'da sosyetik lüks eğlence mekanında skandal görüntüler! Baygınlık geçiren kadın... 02:56
İstanbul'da sosyetik lüks eğlence mekanında skandal görüntüler! Baygınlık geçiren kadın... 27.03.2021 | 08:28
İzmir'de korkunç cinayet: 5 aylık hamile eşini sokak ortasında öldürdü! Olay yerinden görüntüler... 03:02
İzmir'de korkunç cinayet: 5 aylık hamile eşini sokak ortasında öldürdü! Olay yerinden görüntüler... 27.03.2021 | 08:28
Samsun'da silahlı kavga 1'i kadın 3 yaralı 01:33
Samsun'da silahlı kavga 1'i kadın 3 yaralı 27.03.2021 | 08:28

İstanbul’da önceden de mühürlenen fakat mühürü bozularak yeniden açılan bir adreste yasa dışı kumar oynayan ve sosyal mesafe kuralarını ihlal eden 15 kişiye 52 bin 35 lira ceza kesildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Osman Gazi Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde bulunan bir adreste yasa dışı kumar oynatıldığını tespit etti. "Kıraathane" olarak faaliyet yürütülen iş yerinde herhangi bir tabelanın bulunmadığı, adresin daha önce de aynı gerekçeyle mühürlendiği ve içeride 15 kişinin bulunduğu tespit edildi. O anlar polis kameralarına yansıdı. Yasa dışı kumar oynayan, Koronavirüs salgını tedbirlerine ve sosyal mesafe kurallarına aykırı hareket ettikleri saptanan 15 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" ve "Kabahatler Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle 52 bin 35 lira idari para cezası kesildi. İş yerinin sahibi hakkında "Mühür Bozma" gerekçesiyle adli işlem yapıldı. Söz konusu adres Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA