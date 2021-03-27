Kumardan vazgeçemediler! Hem mühür hem ceza yediler

İstanbul’da önceden de mühürlenen fakat mühürü bozularak yeniden açılan bir adreste yasa dışı kumar oynayan ve sosyal mesafe kuralarını ihlal eden 15 kişiye 52 bin 35 lira ceza kesildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Osman Gazi Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde bulunan bir adreste yasa dışı kumar oynatıldığını tespit etti. "Kıraathane" olarak faaliyet yürütülen iş yerinde herhangi bir tabelanın bulunmadığı, adresin daha önce de aynı gerekçeyle mühürlendiği ve içeride 15 kişinin bulunduğu tespit edildi. O anlar polis kameralarına yansıdı. Yasa dışı kumar oynayan, Koronavirüs salgını tedbirlerine ve sosyal mesafe kurallarına aykırı hareket ettikleri saptanan 15 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" ve "Kabahatler Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle 52 bin 35 lira idari para cezası kesildi. İş yerinin sahibi hakkında "Mühür Bozma" gerekçesiyle adli işlem yapıldı. Söz konusu adres Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.