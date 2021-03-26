Manisa'da yaralı atmacaya Jandarma sahip çıktı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:15
Nurgül Yeşilçay'a oğlu Nejat'tan doğum günü sürprizi | Video 26.03.2021 | 16:37
01:53
Soğukta aç kalan sahipsiz yavru köpekleri böyle besledi | Video 26.03.2021 | 16:25
02:11
01:26
Tipiye yakalanan dağcıların zor anları kamerada | Video 26.03.2021 | 16:02
02:51
05:08
00:39
Manisa'da yaralı atmacaya Jandarma sahip çıktı 26.03.2021 | 14:38
06:12
03:29
02:15
01:14
Sivas'ta aile faciası! Öz babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü 26.03.2021 | 14:38
02:39
03:45
Arkadaşının attığı temizlik maddesi kör ediyordu | Video 26.03.2021 | 14:25
01:31
Direksiyon kilidini kırdığı motosikleti iterek götürdü | Video 26.03.2021 | 14:25
00:45
00:14
Kamuflajlı kumara 27 bin lira sosyal mesafe cezası | Video 26.03.2021 | 14:30
01:37
Televizyonu böyle çalmışlardı! Üç adreste yakalandılar | Video 26.03.2021 | 14:31
00:47
Ankara’da Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı | Video 26.03.2021 | 14:31
00:09
Diyarbakır’da rehine operasyonu! Olay yerinden ilk görüntüler | Video 26.03.2021 | 12:41
00:08
Kırıkkale'de kapkaç anları kamerada | Video 26.03.2021 | 12:34
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Jandarma Çevre Koruma Timleri tarafından koruma altına alınan yaralı atmaca, tedavisi sonrası doğaya salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaağaçlı Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş bahçesinde yaralı atmaca buldu. Durumun bildirilmesi üzerine mahalle giden Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Çevre Koruma Timleri atmacayı koruma altına aldı.
Sol kanadından yaralandığı belirlenen atmaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Atmacanın tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.