Mehmetçik'ten duygulandıran fedakarlık! Çadırları depremzedeler kullansın diye uyku tulumlarında uyuyorlar | Video

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş depremi sonrası deprem bölgelerinde 7 gündür hayat kurtarmaya çalışan Mehmetçik, dinlenme zamanlarında bile fedakarlık yapıyor. AFAD çadırlarını depremzedeler kullansın diye kendileri uyku tulumlarında açık havada uyuyan Mehmetçiğin bu görüntüleri, izleyenleri duygulandırdı