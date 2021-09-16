Video Yaşam Sedanur Şen’in ölümünün şüphelisi uyuşturucudan tutuklandı | Video

Sedanur Şen’in ölümünün şüphelisi uyuşturucudan tutuklandı | Video

Sedanur Şen’in ölümünün şüphelisi uyuşturucudan tutuklandı | Video
16.09.2021 | 14:39

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Maltepe’de bir otelde 24 yaşındaki Sedanur Şen’in ölümüne ilişkin gözaltına alınarak serbest bırakılan ve itiraz üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelinin, “uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan tutuklandığı ortaya çıktı.

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Maltepe'de 9 Eylül 2021 tarihinde, bir otelde 24 yaşındaki Sedanur Şen'in ölü bulunmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılık tarafından, "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanması istenen şüpheli Serdar Y., yurtdışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılık, Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin şüphelinin serbest bırakılmasına yönelik kararına itiraz etmişti, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Şüpheli Serdar Y.'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen başka bir soruşturma kapsamında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan dün gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi. Sedanur Şen'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında çıkarılan yakalama kararının ardından ise şüpheli henüz hakim karşısına çıkmadı.

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