Video Yaşam Şekerpınar Çayırova’da fabrika yangını | Video
Şekerpınar Çayırova’da fabrika yangını | Video

Şekerpınar Çayırova’da fabrika yangını | Video

08.08.2023 | 14:08

Şekerpınar Çayırova’da fabrika yangını meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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