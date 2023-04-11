Video Yaşam Soma'da maden ocağında gaz zehirlenmesi: 1 ölü, 5 yaralı | Video
Soma'da maden ocağında gaz zehirlenmesi: 1 ölü, 5 yaralı | Video

Soma'da maden ocağında gaz zehirlenmesi: 1 ölü, 5 yaralı | Video

11.04.2023 | 10:09

Manisa'nın Soma ilçesinde özel sektöre ait yer altı maden ocağında meydana gelen karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu 1 maden işçisi hayatını kaybederken, 5 işçi de yaralandı.

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Alınan bilgilere göre olay Soma'nın Eynez bölgesinde faaliyet gösteren özel sektöre ait yer altı maden ocağında sabaha karşı meydana geldi. Kontrollü patlatma sonucu oluşan karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu meydana geldiği bildirilen olayda 6 işçi karbonmonoksit gazından etkilendi. Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden Tevfik Pazarcık(30) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralı işçiler Şakir Bilbey, Alper Aksoy, Fatih Karahisar, Mustafa Gül, Ali Anıl Palamut ilk müdahaleleri sonrasında Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hayatını kaybeden Tevfik Pazarcık'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA
Olayın meydana geldiği maden işletmesinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi; "Soma'da bulunan bir maden işletmesinde, tavan taşını kırmak ve çalışma alanı açmak için yapılan kontrollü patlatma sonrası oluşan karbon monoksit gazından kaynaklı zehirlenme gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu kaza nedeniyle ne yazık ki bir çalışanımız hayatını kaybetmiştir. Etkilenen diğer çalışma arkadaşlarımıza da ilk müdahaleleri yapılarak hastanede kontrol altındadır."

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