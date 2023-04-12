Sultangazi'de elektrik kablolarında art arda patlama: Kıvılcımlar sokağa yayıldı! Korkutan anlar kamerada | Video
SULTANGAZİ'de sahur vakti elektrik kablolarında art arda patlama oldu, kıvılcımlar sokağa yayıldı. Mahalle sakinleri panikle evlerinden dışarı çıktı.
Elektrik direğinde oluşan patlama anları ise, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
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