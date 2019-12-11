Asgari ücret pazarlığı sürüyor
7 milyonu aşkın vatandaşı direkt olarak etkileyecek ve tüm maaş kalemlerinde görülebilecek 2020 asgari ücret zammı için bugün komisyon ikinci kez toplandı. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder asgari ücret zammı konusunda yaptığı açıklamada, komisyonunun bağımsız olduğunu belirtti ve geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumuna göre yeni rakamı belirlemeye çalıştıklarını söyledi.
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