Balkanlara ihracat arttı
Türk şirketlerinin Balkan ülkelerine yaptığı ihracat, bu yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 9 milyar 819,4 milyon dolara ulaştı.
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