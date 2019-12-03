BES'te fon büyüklüğü 112,8 milyar TL

Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) toplam fon büyüklüğü 112 milyar 800 milyon liraya ulaştı. 16 milyar lirası devlet katkısı olan toplam fonun 96 milyar lirası ise katılımcılardan geldi. Katılımcıların fon tutarının 86 milyar 413 milyon TL'si faizli fonlardan gelirken, 10 milyar TL'si de faizsiz fonlardan geldi.