Büyük ölçekli şirketlerin borcu yapılandırılacak
Türkiye Bankalar Birliğinden yapılan açıklamada, "Kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için Finansal Yeniden Yapılandırma uygulamasına başlanacaktır." ifadelerine yer verildi.
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