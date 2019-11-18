Tarihin en uzun uçuşu gerçekleştirildi
Avustralya Havayolları Qantas, tarihteki en uzun direkt uçuşu gerçekleştirdi. Londra’dan havalanan uçak, yakıt ikmali yapmadan İngiltere, Hollanda, Almanya, Polonya, Belarus, Rusya, Kazakistan, Çin, Filipinler, Endonezya ve Avustralya'nın da arasında bulunduğu 11 ülkenin hava sahasından geçerek 19 saat 19 dakika sonra Sidney’e ulaştı. Uçağın piste indikten sonra 1 saat 45 dakika daha uçmasını sağlayacak yakıtının bulunduğu belirtildi.
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