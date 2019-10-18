Türkiye ve ABD anlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkan Yardımcısı'nı makamında kabul etti, görüşme toplam 4 saat 20 dakika sürdü. Kritik görüşme sonrası ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD ve Türkiye'nin Suriye'de 5 günlüğüne operasyonu durdurmak için anlaştığını söyledi.
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