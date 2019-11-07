Erkek doktor kadın meslektaşını vurdu
İstanbul Avcılar'da bir tıp merkezi sahibi doktor, birlikte yaşadığı ve aynı yerde görev yaptığı kadın meslektaşını silahla vurarak ağır yaraladı. Yaralanarak hastaneye kaldırılan kadın doktorun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştiren doktor ise polis ekipleri tarafından yakalandı.
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