Türkçe Instagram hesap dondurma! Instagram dondurma, kapatma ve silme nereden yapılır?

Dünyanın en çok kullanılan sosyal ağı olarak bilinen dev platforma her geçen gün binlerce yeni kullanıcı katılıyor. Telefonlarımızı elimizden düşürmeyerek saatlerce vakit geçirdiğimiz bu sosyal medya platformundan bazı kullanıcılar ise kalıcı ya da geçici olarak ayrılmak istiyor. Mobil uygulamada ise henüz bu özellik yer almıyor. Instagram hesap dondurma işlemi yapmak isteyen kullanıcılar çareyi arama motorunda yaptığı sorgular ile arıyor. Türkçe Instagram dondurma, kapatma ve silme linki bu başlık altından öğrenebilirsiniz. Instagram dondurma işlemi için detaylı anlatımı da buradan okuyabilirsiniz.

INSTAGRAM HESAP DONDURMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Instagram, uygulama üzerinden hesap dondurma işlemine henüz izin vermiş değil. İlerleyen dönemlerde bu özelliğin mobilden de yapılabilmesi bekleniyor. Instagram hesabınızı geçici veya kalıcı olarak kapatmak için instagram.com adresini ziyaret edebilir ya da aşağıdaki linke tıklayarak doğrudan hesap işlemleri sayfasında gidebilirsiniz.

INSTAGRAM DONDURMA İÇİN TIKLAYINIZ

Hesap işlemleri sayfası üzerinden bir neden seçerek hesabınızı kolaylıkla askıya alabilirsiniz.

Kullanmaya başlamakta zorlandım Gizlilikle ilgili endişelerim var Çok fazla reklam var İkinci bir hesap açtım Ara vermek istiyorum Çok zamanımı alıyor Bir şeyi kaldırmak istiyorum Takip edecek kişiler bulamıyorum Diğer

Geçici olarak kapattığınız bir hesabı dilediğiniz an kullanıcı adı ve şifrenizi yazarak aktif hale getirebilirsiniz.

Instagram uygulamasından diğer yapabileceğiniz işlemler şöyle;

Profili düzenle

Şifreyi değişitr

Uygulamalar ve İnternet Siteleri

E-Posta ve SMS

Kişileri Yönet

Gizlilik ve Güvenlik

Giriş Hareketleri

Instagram'dan E-Postalar

INSTAGRAM KARANLIK MOD ÖZELLİĞİ AKTİF ETME

Instagram'ı karanlık modda kullanmak, pil gücünün korunmasına yardımcı olabilir (Google'ın araştırmasının ortaya koyduğu gibi), geceleri Instagram'da gezinmek kolaylaşır, dark mode sayesinde gelen kontrast metnin okunmasını kolaylaştırabilir ve belki de en önemlisi, açık renk temaya göre daha güzel bir görünüme sahiptir.

Tüm sosyal ve dijital platformlardaki grafik tasarımcı ve geliştiriciler, uygulamalarını son aylarda yeni renk şemaları ile güncellemek için çabalıyorlar (Google Chrome, Facebook ve Twitter) ve Instagram, bu seçeneği getiren uygulamalardan biri. Ancak, Instagram için karanlık modu etkinleştirmek, uygulamadaki bir düğmeyi değiştirmek kadar basit değil ve henüz herkes tarafından kullanılamıyor. Instagram yöneticisi Adam Mosseri'nin bir tweet'te yazdığı gibi, koyu tonların keyfini çıkarmak için mobil işletim sisteminin en son sürüm (yani Android 10 veya iOS 13) sahip olmanız gerekmektedir.

INSTAGRAM HAKKINDA

Instagram 5 Ekim 2010 tarihinde IOS için ücretsiz bir uygulama olarak Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kuruldu. Uygulamanın bu kadar sevilmesinin ilk nedeni, içerisinde bulundurduğu 11 fotoğraf filtresiyle çekilen fotoğrafları daha güzel hale getirmesidir.