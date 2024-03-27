Destek Batıdan maaşlar Soros’tan

BD ve AB ülkeleri Türkiye'de yapılan seçimlere her defasında dikkat kesiliyor. Bu ülkeler, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi yerel seçimlere kısa süre kala Doğruluk Payı ve Teyit.Org'a büyük fonlar aktardı.Türkiye'de yapılan seçimler için Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi ABD merkezli Meta ve ABD merkezli Poynter Medya Enstitüsü, yerel seçimlerde de bu iki platformla çalışıyor.ABD Kongresinin fonladığı Ulusal Demokrasi Vakfı (NED), Bill&Melinda Gates Vakfı ve George Soros'a ait Açık Toplum Vakıflarının desteklediği Poynter, birlikte çalıştığı platformların Uluslararası Doğrulama Ağı'na (IFCN) akredite olmasını şart koşuyor. İki platform da IFCN'ye akredite durumda...Doğruluk Payı'nın kurucusu Baybars Ö., ABD'deki FETÖ firarisi Tuna Bekleviç ile bağlantılı. Baybars Ö., Bekleviç tarafından 2004'te ABD/Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü (IRI) ve ABD/Genç Liderler Örgütü (YPO) ile bağlantılı olarak "Cumhuriyetin 100. yılı 2023'te Türkiye'yi yönetecek kişileri keşfetmek" iddiasıyla kurulan Anadolu'nun Genç Liderleri (AGL) Hareketi'nin Kurucular Kurulu Sözcülüğünü yaptı. AGL daha sonra Tuna Bekleviç Genel Başkanlığı'nda Güçlü Türkiye Partisi adıyla partileşti. Baybars Ö. de partinin MKYK'sında yer aldı. Sahibi FETÖ ile bağlantılı olan Doğruluk Payı, META'dan 2020-2021 döneminde ayda ortalama 40 bin ABD Doları, 2022-2023 döneminde ayda 47 bin 200 ABD Doları, 2023-2024 döneminde ise ayda 48 bin ABD Doları aldı. Doğruluk Payı hesaplarına Nisan 2023'ten Şubat 2024'e kadarki 10 aylık süre içinde Meta dışındaki yurtdışı merkezli kuruluşlardan ise toplam 1 milyon 876 bin 616 Türk Lirası fon geldi. Doğruluk payının son 4 yılda yurtdışından fonlanma miktarı 50 milyon lirayı aştı.Çalışan sayısı ile Türkiye'deki en büyük doğrulama platformu olan Teyit.Org'un sahibi Mehmet F. terör örgütü PKK/KCK sempatizanı. Mehmet F'nin üniversite yıllarında PKK/KCK'lı gruplarla etkinliklere katıldığı, terör örgütünü destekleyen paylaşımlar yaptığı biliniyor. Mehmet F., ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve Alman Marshall Fonu (GMF) projeleri kapsamında 2020'de ABD Büyükelçiliği tarafından desteklenen kişiler arasında yer aldı.Teyit.Org'un diğer sahibi Gülin Ç. ise radikal sol örgütlerle bağlantılı. 2010 ve 2013 TKP destekli faaliyetlere katılan Gülin Ç., TKP'nin yayın organı Sol Haber'de muhabirlik yaptı. 2017-2019 arasında Teyit.Org'un finansmanı için ABD Büyükelçiliği Büyük Hibeler Programı, İngiltere Ankara Büyükelçiliği İkili İşbirliği Programı, Avrupa Demokrasi Vakfı (EED), Alman Heinrich Böll Vakfı (HSB) gibi kuruluşlara fon için başvuru yapıldı. Gülin Ç. ABD Dışişleri Bakanlığı Eğitim ve Kültürel İlişkiler Bürosunca 2022'de düzenlenen TechCamp etkinliğine katıldı.Teyit.Org'a META tarafından, 2021'de 243 bin 400 ABD Doları, 2022-2023 dönemde ayda 48 bin ABD Doları, 2023-2024 döneminde de yine ayda 48 bin ABD Doları para yatırıldı. Sözde teyit sitesi, Tiktok'tan ise 2023'den bu yana 9 milyon 273 bin 594 lira kazandı. Teyit.Org hesaplarına Nisan 2023'ten Şubat 2024'e kadarki 10 aylık süre içinde Meta ve TikTok dışındaki yurtdışı merkezli kuruluşlardan ise toplam 6 milyon 82 bin 880 Türk Lirası aktarıldı. Özellikle siyasi teyitler yapmasıyla meşhur olan platformun teyit ettiği bilgilerin doğruluğu, yurtdışındaki kuruluşlardan fonlanması nedeniyle bir kez daha düşündürdü.