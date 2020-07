Son yılların en popüler sosyal medya ağı olan platformu milyonlarca kişi aktif olarak kullanıyor. Muhteşem özelleri içeriğinde barındıran Instagram, her geçen gün yenilenerek kullanıcı sayısını arttırıyor. İster sesli, ister görüntülü konuşabileceğiniz bu platformda gününüzün her anını yakın arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Instagram dondurma ve silme işlemi ise her ne kadar keyifli bir ağ olmuş olsa da birçok kişi tarafından uygulanıyor. Instagram dondurma işlemini geçici veya kalıcı olarak yapma imkânına sahipsiniz. Geçici olarak kapatılan hesabı açmak mümkünken, kalıcı olarak kapatılan hesabı açmak ise bir süreden sonra mümkün olmuyor. 2020 Instagram dondurma linki ile hesap silme ve kapatma işlemlerinizi buradan yapabilirsiniz.

Instagram Dondurma Nasıl Yapılır?

Dünyanın çok kullanılan ve en keyifli uygulamalarından birisi olan Instagram, birçok imkanı kullanıcılarına sunuyor. Görüntülü konuşmadan sesli konuşmaya kadar muhteşem özellikleri barındıran platformda yapabileceğiniz daha birçok özellik yer alıyor. Bu özellikler sayesinde kullanıcı sayısını her geçen gün arttıran Instagram'da bazı kişiler ise çeşitli sebeplerden dolayı hesabını geçici veya kalıcı olarak kapatabiliyor. Bu noktada akıllara Instagram dondurma nasıl yapılır sorusunun cevabı geliyor. Instagram dondurma için izleyeceğiniz adımlar şöyle;

1 - Instagram hesap dondurma işlemi uygulamada yer almıyor. İşleme başlamak için >> TIKLA

2 - Gelen pencerede size hesabınızı kapatma nedeniniz sorulacak. Sunulan seçeneklerden bir tanesini seçin.

3 - Devam etmek için şifrenizi girin.

4 - Hesabı Geçici Olarak kapat butonuna tıkladıktan sonra Instagram dondurma işlemi başarı ile gerçekleştirilecek.

Instagram Dondurma Linki Uygulamada Neden Yok?

Instagram hesabını dondurmak isteyen kullanıcılar ilk olarak bu işlemi uygulama üzerinden yapmaya çalışsa da başarısız oluyor. Çünkü Instagram dondurma linki uygulama üzerinde yer almıyor. Bu nedenle kullanıcılar bu işlemi yapmak için Instagram'ın resmi internet sitesini ziyaret ediyor. Hesap kapatma ve dondurma linkinin uygulamada yer almaması kullanıcıları da kızdırıyor. İlerleyen dönemde Instagram'ın bu işlemi uygulama üzerinde de erişime açması bekleniyor.

Instagram Nasıl Kullanılır?

Instagram küçük işletmeler için harika bir araçtır. Belki kurumsal amaçlarla, belki de kişisel kullanım için Instagram'a kaydoldunuz. Ancak Instagram nasıl çalışır ve işletmeniz için bir Instagram hesabı oluşturmak için ne gerektiğini biliyor musunuz? İşte adım adım Instagram kullanma kılavuzu.

1. Uygulamayı indirin

Instagram, diğer mobil ağlardan farklıdır, çünkü öncelikle mobil bir platformdur.

Hesabınız ayarlandıktan sonra masaüstünde görüntülenebilecek bir sayfanız olur, ancak etkinliğinizin büyük kısmı mobil uygulamada gerçekleşir.

Uygulamayı telefonunuzun uygulama mağazasına indirmek için burayı tıklayın.

2. Tanınabilir bir kullanıcı adı seçin

Instagram'a bir e-posta adresi veya kişisel bir Facebook hesabı ile kaydolabilirsiniz.

Kaydolduktan sonra bir kullanıcı adı seçmeniz istenir.

Kullanıcı adınız herkese açık olarak görüntülenecek ve kullanıcıların sizi Instagram'da bulduklarında gördükleri olacaktır. Seçtiğiniz kullanıcı adının tanınabilir ve işletmenizin veya kuruluşunuzun adının olabildiğince yakın olduğundan emin olun.

Kaydolurken Instagram ayrıca tam adınızı isteyecektir. Burada, kullanıcıların sizi Instagram'ın arama işlevi aracılığıyla bulmasını kolaylaştıracak tam işletme adınızı yazabilirsiniz.

3. Profilinizi güncelleyin

Instagram, işletmeniz hakkında 150 karakterlik bir biyografiyi doldurmanızı sağlar. Metin sınırlamaları nedeniyle, marka olarak kim olduğunuz ve neler sunduğunuz konusunda açık ve net olmak istersiniz. Yerel bir müşteri tabanına hizmet veriyorsanız, konumunuzu da eklemek istersiniz.

Sürekli İletişim misyonumuzu paylaşmak için biyografiyi kullanır ve insanlara Instagram hesabımızdan ne tür fotoğraflar paylaştığımızı bildirir:

Ayrıca, kullanıcıların doğrudan mobil cihazlarından ziyaret etmek için tıklayabilecekleri işletmenizin web sitesini de ekleyebilirsiniz.

4. Tanınabilir bir profil resmi ekleyin

Mükemmel Instagram profil fotoğrafı 400 × 400 piksel olacaktır.

Ancak en önemlisi, seçtiğiniz fotoğrafın işinizi bilen kişiler tarafından tanınabilmesidir. Çoğu durumda, en iyi seçim işletmenizin logosu olacaktır.

Profil fotoğrafınız yalnızca bir mobil cihazda güncellenebilir. Logonuzu akıllı telefonunuza veya tabletinize kaydetmediyseniz, Instagram'ın Facebook veya Twitter'dan içe aktarma seçeneği vardır.

Instagram ile yeni bir fotoğraf da çekebilirsiniz.

5. Araştırma

Kulağa eğlenceli gelmeyebilir, ancak başkalarının yayınladığı resim türlerini iyi bilmeden, hangi içeriğin iyi yapma eğiliminde olduğunu bilemezsiniz. Ve sizin için şanslı olan Instagram araştırması, bir laboratuvar önlüğü veri yığını yığınına daha az bakıyor ve daha güzel resimlere bakın.

Sektörünüzde, Instagram takip eden, benzer hedef kitleye ve yüksek katılım düzeylerine sahip bir işletme bularak işe başlayın. Ne gönderme eğilimi gösterirler ve ne zaman gönderme eğilimi gösterirler?

Kendinizi rekabetten ayırmak isteseniz bile, başkalarının ne yaptığını bilmeniz önemlidir.

6. İlk fotoğrafınızı gönderin

Tamam, şimdi profiliniz ayarlandığına göre, ilk fotoğrafınızı çekme zamanı!

Instagram Nedir?

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkânı tanımıştır.

