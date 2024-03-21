Giriş Tarihi: 21.03.2024 19:22
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
19:22
Hepsi grubu kızlarından Cemre Kemer ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor! İşte Cemre Kemer’den karnı burnunda yeni paylaşım!
Bir döneme damga vuran "Hepsi" grubunun şarkıcıları arasında yer alan Cemre Kemer, grup dağıldıktan sonra sosyal medya fenomenliğiyle yoluna devam etti. Instagram'da 300 bini aşkın takipçisi bulunan Cemre Kemer ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı bugün sosyal medyada karnı burnunda paylaşım yaptı. İşte Cemre Kemer'in o paylaşımı!