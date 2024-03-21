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Haberler Galeri Hepsi grubu kızlarından Cemre Kemer ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor! İşte Cemre Kemer’den karnı burnunda yeni paylaşım!
Giriş Tarihi: 21.03.2024 19:22 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 19:22

Hepsi grubu kızlarından Cemre Kemer ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor! İşte Cemre Kemer’den karnı burnunda yeni paylaşım!

Bir döneme damga vuran "Hepsi" grubunun şarkıcıları arasında yer alan Cemre Kemer, grup dağıldıktan sonra sosyal medya fenomenliğiyle yoluna devam etti. Instagram'da 300 bini aşkın takipçisi bulunan Cemre Kemer ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı bugün sosyal medyada karnı burnunda paylaşım yaptı. İşte Cemre Kemer'in o paylaşımı!

Hepsi grubu kızlarından Cemre Kemer ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor! İşte Cemre Kemer’den karnı burnunda yeni paylaşım!

Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer, Aralık 2020'de sekiz yıldır birlikte olduğu reklamcı Emir Medina ile nikah masasına oturdu.

Hepsi grubu kızlarından Cemre Kemer ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor! İşte Cemre Kemer’den karnı burnunda yeni paylaşım!

Temmuz 2021'de ilk bebeğini dünyaya getiren şarkıcı ve eşi, kızlarına 'özgür' ve 'güçlü' anlamına gelen 'Karla' adını vermişti.

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Hepsi grubu kızlarından Cemre Kemer ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor! İşte Cemre Kemer’den karnı burnunda yeni paylaşım!

İKİNCİ KEZ ANNE OLACAK

Ünlü şarkıcı şimdilerde ikinci çocuğuna hamile…

Hepsi grubu kızlarından Cemre Kemer ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor! İşte Cemre Kemer’den karnı burnunda yeni paylaşım!

YEPYENİ PAYLAŞIM

Doğuma sayılı günler kala Cemre Kemer'den yepyeni bir paylaşım geldi.

Hepsi grubu kızlarından Cemre Kemer ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor! İşte Cemre Kemer’den karnı burnunda yeni paylaşım!

BÜYÜYEN KARNIYLA POZ

Hamileliğinin 34'üncü haftasına giren şarkıcı, büyüyen karnıyla böyle poz verdi.

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