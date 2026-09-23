Haberler Yaşam Haberleri Enişte cinayetinde tüm aileye müebbet hapis talebi
Giriş Tarihi: 23.09.2026

Enişte cinayetinde tüm aileye müebbet hapis talebi

Sema DEMİR Sema DEMİR
Enişte cinayetinde tüm aileye müebbet hapis talebi
  • ABONE OL
İstanbul'da 11 yıllık evli olan Ejder Çakır (34), yasaklı madde kullanarak 3 çocuğunun annesi olan eşine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguluyordu. Geçtiğimiz yıl Sevgi S.'nin boşanma davası açıp evden ayrılmasından sonra Çakır, eski eşini almak için kayınpederinin Şişli'deki dükkânına gitti. Otomobiliyle dükkânın sokağına giren Çakır, eski kayınbiraderi Suat S. tarafından silahla vuruldu. Savcılık iddianamesinde, şüphelilerin eylem ve fikir birliği içerisinde hareket ettikleri belirtilerek Bahattin S. ve 3 oğlu hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istendi.
#İSTANBUL #ŞİŞLİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Enişte cinayetinde tüm aileye müebbet hapis talebi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA