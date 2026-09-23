Enişte cinayetinde tüm aileye müebbet hapis talebi

İstanbul
'da 11 yıllık evli olan Ejder Çakır (34), yasaklı madde kullanarak 3 çocuğunun annesi olan eşine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguluyordu. Geçtiğimiz yıl Sevgi S.'nin boşanma davası açıp evden ayrılmasından sonra Çakır, eski eşini almak için kayınpederinin Şişli
'deki dükkânına gitti. Otomobiliyle dükkânın sokağına giren Çakır, eski kayınbiraderi Suat S. tarafından silahla vuruldu. Savcılık iddianamesinde, şüphelilerin eylem ve fikir birliği içerisinde hareket ettikleri belirtilerek Bahattin S. ve 3 oğlu hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istendi.