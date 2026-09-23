SON DAKİKA | İstanbul merkezli 4 ilde güzellik merkezlerine operasyon! Dudak dolgusu, kalıcı makyaj adı altında sahte senet tuzağı

İstanbul'da güzellik merkezi adı altında hizmet sunma vaadiyle vatandaşları işletmelere davet eden şüphelilerin, burada sahte senet düzenleyerek mağdurlar hakkında icra takibi başlattığı ve bu yöntemle haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Başta Kadıköy olmak üzere İstanbul genelindeki olaylarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimlikleri ve adresleri belirlendi. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul, Konya, Antalya ve Erzurum'da belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında işlem yapılan 10 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise soruşturmaya ilişkin çok sayıda doküman ile dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin, güzellik hizmeti almak amacıyla merkezlere gelen vatandaşları senet yöntemiyle borçlandırarak daha sonra bu senetler üzerinden icra takibi başlattıkları değerlendirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör