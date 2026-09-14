İstanbul’daki çifte cesedin sırrı ortaya çıktı

İlk olay Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Boş arazide bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin 24 yaşındaki Eray Deniz Sarı'ya ait olduğu tespit edildi. Yapılan ilk değerlendirmelerde Sarı'nın yüksekten düşme sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği belirlendi. Ceset üzerinde yapılan incelemede herhangi bir kesici veya delici alet izine rastlanmadı. Sarı'nın bir süredir psikolojik sorunlarının olduğu öne sürüldü.

FATİH SURLARINDA CESET BULUNDU

İkinci olay ise Fatih Mevlanakapı Mahallesi'nde bulunan tarihi surlarda yaşandı. Surların içerisinde bir kişinin cesedini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri gönderildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin 40 yaşındaki İsa Çam olduğu belirlendi. Çam'ın cesedi üzerinde de herhangi bir kesici veya delici alet izine rastlanmadı. İlk bulgular doğrultusunda Çam'ın uyarıcı madde kullanımına bağlı nedenlerle hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

ADLİ TIP KESİN SONUCU BELİRLEYECEK

Her iki olayda da kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesetler, olay yeri incelemelerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Eray Deniz Sarı ve İsa Çam'ın kesin ölüm nedenleri, yapılacak otopsi ve Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak raporun ardından kesinlik kazanacak. Polisin her iki olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör