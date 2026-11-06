Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Afyonkarahisar’daki pompalı vahşette kan donduran detaylar! İfadesi ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 06.11.2026 10:51 Son Güncelleme: 06.11.2026 10:57

SON DAKİKA | Afyonkarahisar’daki pompalı vahşette kan donduran detaylar! İfadesi ortaya çıktı

SON DAKİKA | Afyonkarahisar'da yaşanan pompalı vahşet Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. 28 yaşındaki Arif Sefa Özdemir, 3'ü kadın 8 kişiyi hayattan kopardı. Köy köy gezerek katliam yapan Özdemir, polis ekiplerince yakalanırken ifadesindeki detaylar kan dondurdu.

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SON DAKİKA | Afyonkarahisar’daki pompalı vahşette kan donduran detaylar! İfadesi ortaya çıktı
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SON DAKİKA | Afyonkarahisar'da dün pompalı tüfekle 8 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de ağır yaralayan Arif Sefa Özdemir'in ilk ifadesinde kan donduran detaylar yer aldı.İddiaya göre, Özdemir, geçtiğimiz yıl Ahmet Uzel'den 40 bin Euro karşılığında biçerdöver satın aldığını ve bu biçerdöverle Manisa ve İzmir çevresinde çalışmaya başladığını anlattı. Ancak biçerdöverin İzmir'de tarlada çalıştığı sırada aniden yanarak kullanılamaz hale geldiğini, bu olayın ardından Uzel ile aralarında anlaşmazlık yaşandığını ifade etti.Özdemir'in ifadesine göre Uzel, geçtiğimiz hafta kendisiyle görüşerek biçerdöverden kalan 11 bin Euro alacağını istedi. Özdemir ise borcunun 4 bin Euro olduğunu ve kısa süre içerisinde ödeme yapacağını söyledi. Taraflar arasında borç miktarı konusunda başlayan anlaşmazlığın büyüdüğü, telefonda karşılıklı küfür ve tehditlerin yaşandığı öne sürüldü.

ÖDEME YAPMAK İÇİN ÇAĞIRDI

İddiaya göre, Özdemir, olay günü ödeme yapmak üzere Ahmet Uzel'i Afyonkarahisar'a davet etti. Uzel, yanına Bekir ve Noman Toprak'ı da alarak kente geldi. Taraflar Ayazini köyü çıkışında buluştu. Burada çıkan tartışmanın ardından Özdemir'in yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açarak üç kişiyi öldürdüğü iddia edildi.

DİĞER 5 KİŞİYİ ARAÇLARINI GASP ETMEK İÇİN KATLETTİ

Üç kişiyi öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Özdemir'in, güzergâhı üzerinde karşılaştığı diğer kişileri ise araçlarını gasp etmek amacıyla hedef aldığı iddia edildi. Zanlının bu şekilde 5 kişiyi daha öldürdüğü, 1 kişiyi de ağır yaraladığı belirtildi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#AFYONKARAHİSAR

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SON DAKİKA | Afyonkarahisar’daki pompalı vahşette kan donduran detaylar! İfadesi ortaya çıktı
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