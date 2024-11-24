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Giriş Tarihi: 24.11.2024 18:58 Son Güncelleme: 24.11.2024 18:58

SON DAKİKA! Anne babası eniştesi ve berberi öldürüp 2 kişiyi yaralayan evlat intihar etti

Son dakika haberi...İstanbul’da Bahadır Aladağ adlı bir kişi, Büyükçekmece’de anne ve babasını öldürüp kardeşini yaraladı. Esenyurt'ta ise eniştesini öldürdü. Sonrasında ise Avcılar’da berber arkadaşını öldürüp bir kişiyi de yaraladıktan sonra Esenyurt’ta intihar etti.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA! Anne babası eniştesi ve berberi öldürüp 2 kişiyi yaralayan evlat intihar etti

İstanbul'da Bahadır Aladağ adlı bir kişi, Büyükçekmece'de anne ve babasını öldürüp kardeşini yaraladı. Esenyurt'ta ise eniştesini öldürdü. Sonrasında ise Avcılar'da berber arkadaşını öldürüp bir kişiyi de yaraladıktan sonra Esenyurt'ta intihar etti.

Bahadır Aladağ, bilinmeyen bir sebeple Büyükçekmece'de anne ve babasını öldürdü. Kardeşini de ağır yaraladı. Esenyurt'ta ise eniştesini öldürdü.

Durmak bilemeyen cani, daha sonra Avcılar Üniversite Mahallesi'nde Mehmet Salih Özsökük adlı berberi öldürüp Gökhan Sç.'yi de yaraladıktan sonra Esenyurt'ta otomobil içinde intihar etti.

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SON DAKİKA! Anne babası eniştesi ve berberi öldürüp 2 kişiyi yaralayan evlat intihar etti
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