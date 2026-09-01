SON DAKİKA | Girne'deki gemi kazasında kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor: TCG IŞIN sahada! 20 yolcu için dalış yapılacak...

TEPEDEN TIRNAĞA YOLCU İFADELERİ ARAŞTIRILMALI

"Soruşturma tüm teknik veriler, bakım ve denetim kayıtları, sefer izinleri, meteorolojik raporlar, geminin kayıt cihazları ve yolcu ifadeleri üzerinden şeffaflıkla yürütülmelidir. Varsa ihmal ve sorumluluk zinciri hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılmalıdır. Bu facia yalnızca bir adli soruşturma konusu olarak görülmemeli; yolcu gemilerinin teknik denetimlerinin, yaş ve yapısal yeterliliklerinin, mürettebat eğitimlerinin ve acil durum uygulamalarının yeniden değerlendirilmesi için ciddi bir uyarı kabul edilmelidir. Deniz taşımacılığında ticari veya operasyonel hiçbir gerekçe, insan hayatının ve seyir emniyetinin önüne geçemez. Benzer acıların tekrar yaşanmaması için gerekli tüm dersleri çıkarmak hepimizin ortak sorumluluğudur."