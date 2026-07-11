Haberler Yaşam Haberleri SON DAKiKA | Güllü soruşturmasında iddianame için geri sayım: Yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 11.07.2026 10:10

SON DAKiKA | Güllü soruşturmasında iddianame için geri sayım: Yeni görüntüleri ortaya çıktı!

SON DAKİKA | Çınarcık’taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden arabesk sanatçısı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada iddianame hazırlıkları sürüyor. “Kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkındaki soruşturmada geri sayım devam ederken, sanatçının yaşamını yitirmeden kısa süre önce çekildiği belirtilen yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte detayar...

Kerim CENGİL Kerim CENGİL Yaşam
SON DAKiKA | Güllü soruşturmasında iddianame için geri sayım: Yeni görüntüleri ortaya çıktı!
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Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü'nün Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesinin ardından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada iddianamenin önümüzdeki haftalarda tamamlanması beklenirken, sanatçının ölümünden kısa süre önce kaydedildiği belirtilen görüntüler gündeme geldi.

KIZI TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmaların ardından Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Başsavcılığın olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada iddianamenin hazırlık aşamasında olduğu öğrenildi.

ÖLÜMÜNDEN ÖNCEKI YENI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İddianame hazırlıkları sürerken Güllü'nün hayatını kaybetmeden kısa süre önce çekildiği belirtilen yeni görüntüler ortaya çıktı.

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Görüntülerde sanatçının yanında bulunan bir kişinin omzuna tutunarak şarkı söylediği anlar yer aldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER #YALOVA

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SON DAKiKA | Güllü soruşturmasında iddianame için geri sayım: Yeni görüntüleri ortaya çıktı!
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