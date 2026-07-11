SON DAKiKA | Güllü soruşturmasında iddianame için geri sayım: Yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü'nün Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesinin ardından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada iddianamenin önümüzdeki haftalarda tamamlanması beklenirken, sanatçının ölümünden kısa süre önce kaydedildiği belirtilen görüntüler gündeme geldi.
KIZI TUTUKLANMIŞTI
Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmaların ardından Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Başsavcılığın olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada iddianamenin hazırlık aşamasında olduğu öğrenildi.