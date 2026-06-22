SON DAKİKA | Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde kritik gelişme: Hesap vakti!

SON DAKİKA | Ümraniye Tatlısu Mahallesinde 19 Mart Perşembe günü silahlı saldırıda meydana gelen olayda, Rapçi Vahap Canbay bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile tekrar barışmak için araya ortak arkadaşları olan Kubilay Kaan Kundakçı'yı sokmuş Kundakçı Aleyna ile görüşüp ikilinin barışması için aracı olmuştu. Kundakçı ve Canbay ikilisi konuşmak için olay yerine geldi. Araç içerisinde bekledikleri sırada yanlarına yanaşan bir kişi araca doğru ateş etti. Açılan ateşte Kaan Kundakçı ağır yaralandı. Kundakçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası Aleyna Kalaycıoğlu, Alaatin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan ile birlikte 7 kişi tutuklanmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma 10 isim sanık sıfatıyla yer aldı.