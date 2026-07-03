SON DAKİKA | Yapay zekâ destekli uluslararası dolandırıcılık şebekesi çökertildi: 51 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Çekya adli makamlarınca uluslararası adli yardımlaşma çerçevesinde iletilen bilgi ve belgeler doğrultusunda Avrupa ülkelerini hedef alan uluslararası bir dolandırıcılık organizasyonu çökertildi. Soruşturmada, şüphelilerin İstanbul'da kurdukları çağrı merkezi üzerinden gelişmiş yapay zekâ destekli yazılımlar kullanarak çok sayıda kişiyi dolandırdığı tespit edildi.

KENDİLERİNİ POLİS, SAVCI VE BANKA GÖREVLİSİ OLARAK TANITTILAR

Şüpheliler, Avrupa ülkelerinde yaşayan kişileri telefonla arayarak kendilerini polis, savcı, asker ve banka görevlisi olarak tanıttı. Güven kazanmaya yönelik senaryolar kullanan örgüt üyelerinin, özellikle Çekya vatandaşları başta olmak üzere çok sayıda Avrupalıyı yüksek meblağlarda dolandırarak haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Dolandırıcılık faaliyetlerinde yapay zekâ destekli teknolojilerden yararlanıldığı, mağdurlarla kurulan iletişimin profesyonel yöntemlerle yürütüldüğü ve örgütün uluslararası ölçekte faaliyet gösterdiği değerlendirildi.

MASLAK'TAKİ ÇAĞRI MERKEZİNE OPERASYON

Yürütülen çalışmalar kapsamında, şebekenin İstanbul Maslak'ta bulunan bir iş merkezinde faaliyet gösteren çağrı merkezini kullandığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde merkezde 80 yabancı uyruklu kişinin bulunduğu belirlendi. Soruşturmada, suçtan elde edilen gelirlerin banka hesapları ile kripto varlık platformları üzerinden farklı hesaplara aktarılarak aklanmaya çalışıldığı da ortaya çıkarıldı.

ÜÇ ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul'da belirlenen üç ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Soruşturmanın, uluslararası adli iş birliği kapsamında elde edilen yeni bilgi ve deliller doğrultusunda çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Operasyona ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; İçişleri Bakanlığımızla güçlü koordinasyon içinde, uluslararası suç organizasyonlarına, siber dolandırıcılık ağlarına ve suç gelirlerinin aklanmasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonu başarıyla icra eden İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimizi tebrik ediyorum. Suçla mücadelede ulusal ve uluslararası iş birliğimizi güçlendirerek, hukuk güvenliğini ve kamu düzenini koruma kararlılığımızı sürdüreceğiz" dedi.