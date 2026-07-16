Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! İlyas Yalçıntaş, Fatih Aksoy ve Ayşe Nur Balcı gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 16.07.2026 07:26 Son Güncelleme: 16.07.2026 08:04

SON DAKİKA | Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! İlyas Yalçıntaş, Fatih Aksoy ve Ayşe Nur Balcı gözaltına alındı

Son dakika haberi: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında 25 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda şarkıcı İlyas Yalçıntaş, MED yapımın sahibi yapımcı Fatih Aksoy ve Ayşe Nur Balcı gözaltına alındı.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
SON DAKİKA | Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! İlyas Yalçıntaş, Fatih Aksoy ve Ayşe Nur Balcı gözaltına alındı
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Son dakika haberi: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy gözaltına alındı. 25 şüpheli hakkında gözaltı kararının bulunduğu öğrenildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Operasyonun bu aşamasında şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un gözaltına alındığı öğrenilirken, Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada, Kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve ya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmakla; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na, 16/07/2026 tarihinde 25 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik talimat verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Operasyonda gözaltına alınan isimler:

Mehmet Fatih Aksoy

Ateş İnce

Şefik Ömer Dolman

Aybüke Aldere

Ayşe Nur Balcı

İrem Haznedar

Öner Faruk Işık

İlyas Yalçıntaş

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SON DAKİKA | Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! İlyas Yalçıntaş, Fatih Aksoy ve Ayşe Nur Balcı gözaltına alındı
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